Интернет 3G/4G, установка в Самаре и по всей области в частный дом и на дачу.

Наша компания предоставляет услуги по подключению и усилению мобильного 3G/4G интернета в Самаре и по всей области. Подключаем беспроводной интернет в частные дома, на дачи, в офисы, гостинцы, турбазы, автозаправки, магазины. Мы осуществляем продажу и установку оборудования для усиления интернета 3G/4G(LTE) и усиления GSM сигнала в отдаленной от вышек зоне сотовых операторов Билайн, Мегафон, Wifire, МТС, Теле 2. Примерные зоны покрытия мобильных операторов в Самарской области можно посмотреть здесь.

Мы имеем большой опыт работы и представляем большой выбор антенн, модемов, Wi-Fi роутеров. Работаем только с сертифицированным оборудованием. На 100% усилим интернет LTE, 3G и сотовую GSM связь. У нас можно заказать готовые комплекты оборудования с установкой под ключ, или выбрать на нашем сайте антенны усиления 4G -3G или сотового сигнала GSM, роутеры и модемы по своим критериям.

Перед монтажом наши специалисты производят радиоразведку - определяют расстояние до базовых станций операторов, тип оператора, их направление, частоту и замеряют скорость интернета. По результатам тестирования специалисты подбирают оборудование, подходящее под данную задачу и согласовывают с клиентом. Мы предлагаем нашим клиентам корпоративные безлимитные SIM карты для 3G и LTE интернета на выгодных условиях без ограничения по трафику и по скорости (от 280 рублей в месяц за безлимитный интернет).

Помимо вышеперечисленных услуг, мы предоставляем услуги по подключению спутникового интернета и телевидения.

По всем вопросам, касаемо технических моментов и цен установки, выбора оборудования, усиления интернета, сигнала GSM, можно получить бесплатную консультацию от наших специалистов. Для этого просто позвоните по указанным на нашем сайте номерам телефонов или закажите обратный звонок.