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Услуги

Примеры работ

Интернет 3G/4G, установка в Самаре и по всей области в частный дом и на дачу.

Наша компания предоставляет услуги по подключению и усилению мобильного 3G/4G интернета в Самаре и по всей области. Подключаем беспроводной интернет в частные дома, на дачи, в офисы, гостинцы, турбазы, автозаправки, магазины. Мы осуществляем продажу и установку оборудования для усиления интернета 3G/4G(LTE) и усиления GSM сигнала в отдаленной от вышек зоне сотовых операторов Билайн, Мегафон, Wifire, МТС, Теле 2. Примерные зоны покрытия мобильных операторов в Самарской области можно посмотреть здесь.

Мы имеем большой опыт работы и представляем большой выбор антенн, модемов, Wi-Fi роутеров. Работаем только с сертифицированным оборудованием. На 100% усилим интернет LTE, 3G и сотовую GSM связь. У нас можно заказать  готовые комплекты оборудования с установкой под ключ, или выбрать на нашем сайте антенны усиления 4G -3G или сотового сигнала GSM, роутеры и модемы по своим критериям.

Перед монтажом наши специалисты производят радиоразведку - определяют расстояние до базовых станций операторов, тип оператора, их направление, частоту и замеряют скорость интернета. По результатам тестирования специалисты подбирают оборудование, подходящее под данную задачу и согласовывают с клиентом. Мы предлагаем нашим клиентам корпоративные безлимитные SIM карты для 3G и LTE интернета на выгодных условиях без ограничения по трафику и по скорости (от 280 рублей в месяц за безлимитный интернет).

Помимо вышеперечисленных услуг, мы предоставляем услуги по подключению спутникового интернета и телевидения.

По всем вопросам, касаемо технических моментов и цен установки, выбора оборудования, усиления интернета, сигнала GSM, можно получить бесплатную консультацию от наших специалистов. Для этого просто позвоните по указанным на нашем сайте номерам телефонов или закажите обратный звонок.

wi fiWi Fi
по всему дому и даже участку, без ограничений

50 mbpsДО 50 МБ/С
скорость беспроводного интернета

usilenieУСИЛЕНИЕ
даже слабого входного сигнала

pod kluchПОД «КЛЮЧ»
подключение в любое удобное время

 ico circleТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ ПРИЕМА 3G, 4G ИНТЕРНЕТА

Готовые комплекты усиления и раздачи интернета 3G  / 4G

КОМПЛЕКТ ЭКОНОМ

econom

Приём и усиление интернета 4G/3G, раздача по WiFi до 70 м².
petra bb 75 main3Huawei E3372
HTB1Y.xNIFXXXXXmXpXXq6xXFXXXI142914.970
Антенна: 3G/4G  AX-2017 PF 75 Ом   (12-14 дБ)
Кабель, пигтейл, кронштейн.
Модем Huawei 8372 c WiFi.
стоимость комплекта 7 500 руб.
стоимость установки 3 500 руб. 
Корпоративная Сим-карта с безлимитным тарифом и выезд
БЕСПЛАТНО

КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ 1

standart 1

Приём, усиление интернета 3G/4G, раздача по WiFi до 150 м²
petra bb 75 main331Liqarr44L. SY355
HTB1Y.xNIFXXXXXmXpXXq6xXFXXXITenda 4G630Антенна 3G/4G PETRA BB MIMO(12-15дБ)
Кабель, пигтейл 2шт, кронштейн
МодемWiFi роутер
стоимость комплекта 10 200 руб.
стоимость установки 3 500 руб.
Корпоративная Сим-карта с безлимитным тарифом и выезд
БЕСПЛАТНО

КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ 2

standart 2

Приём, усиление интернета 3G/4G, раздача по WiFi до 200 м²
agata f mimo 2x2x31Liqarr44L. SY355
HTB1Y.xNIFXXXXXmXpXXq6xXFXXXIkeenetic zyxel 4G
Антенна. 4G/3G/2G AGATA-F MIMO(15-18 дБ)
Кабель, пигтейл 2шт, кронштейн
МодемWiFi роутер.
стоимость комплекта 13 500 руб.
стоимость установки 3 500 руб. 
Корпоративная Сим-карта с безлимитным тарифом и выезд
БЕСПЛАТНО

КОМПЛЕКТ ПРЕМИУМ

premium

Приём, усиление интернета 3G/4G, раздача по WiFi до 500 м²
ax 2520p mimo 2x2 4g lte31Liqarr44L. SY355 HTB1Y.xNIFXXXXXmXpXXq6xXFXXXI2 keenetic zyxel 4G
Антенна. 2G/3G/4G AGATA BOX (18 дБ)
Кабель, пигтейл 2шт, кронштейн
Модем. 2 WiFi роутера.
стоимость комплекта 15 700 руб. 
стоимость установки 4 200 руб. 
Корпоративная Сим-карта с безлимитным тарифом и выезд
БЕСПЛАТНО

ico circleСХЕМА ПЕРЕДАЧИ МОБИЛЬНОГО 4G, 3G ИНТЕРНЕТА 

works

 РЕГИОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для установки и настройки оборудования для приема мобильного интернета 3G, 4G и усиления сигнала GSM  мы выезжаем в районы городов Самарской области: Алексеевка, Красный ЯР. Курумоч, Волжское. Старосемейкино, Новосемейкино, Царевщина, Нефтегорск. Кинель. Богатое. Борское, Кинель- Черскассы, Сергиевск, Елховка, Безенчук и др.